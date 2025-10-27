GT3 Finance（GT3）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00567415 24H最高价 $ 0.00615317 历史最高 $ 0.00811755 最低价 $ 0.00565722 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） +7.10% 漲跌幅（7D） +7.34%

GT3 Finance（GT3）当前实时价格为 $0.00615304。过去 24 小时内，GT3 的交易价格在 $ 0.00567415 至 $ 0.00615317 之间波动，市场活跃度显著。GT3 的历史最高价为 $ 0.00811755，历史最低价为 $ 0.00565722。

从短期表现来看，GT3 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 +7.10%，过去 7 天内累计变动为 +7.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GT3 Finance（GT3）市场信息

市值 $ 962.23K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 962.23K 流通量 156.38M 总供应量 156,382,804.4696752

GT3 Finance 的当前市值为 $ 962.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GT3 的流通量为 156.38M，总供应量是 156382804.4696752，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 962.23K。