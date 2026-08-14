GRX Chain 今日价格

GRX Chain (GRX) 今日实时价格为 $ 13,05，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 GRX 兑 USD 的汇率为 $ 13,05 每 GRX。

GRX Chain 目前市值在 $ 124 100 604 排名第 #-，流通供应量为 9,51M GRX。过去 24 小时内，GRX 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 21,31，而历史最低价为 $ 0,868057。

短期表现方面，GRX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 306,61K。

GRX Chain（GRX）市场信息

市值 $ 124,10M$ 124,10M $ 124,10M 成交量（24H） $ 306,61K$ 306,61K $ 306,61K 完全稀释市值 $ 130,44M$ 130,44M $ 130,44M 流通量 9,51M 9,51M 9,51M 总供应量 9 998 039,0 9 998 039,0 9 998 039,0

GRX Chain 的当前市值为 $ 124,10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 306,61K。GRX 的流通量为 9,51M，总供应量是 9998039.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 130,44M。