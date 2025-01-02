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Groyper 价格 (GROYPER)

USD

Groyper (GROYPER) 实时价格图表

$0.01976432
$0.01976432$0.01976432
+3.80%(1D)

今天 Groyper (GROYPER) 的价格

今天 Groyper (GROYPER) 的实时价格为 0.01974808 USD。目前其市值为 $ 1.84M USD。GROYPER 兑换 USD 的价格为实时更新。
Groyper 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.56K USD
- Groyper 当天价格变化为 +3.81%
- 其循环供应量为 93.00M USD

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Groyper (GROYPER) 价格表现 USD

今天内，Groyper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00072447
在过去30天内，Groyper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0032537390
在过去60天内，Groyper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048935485
在过去90天内，Groyper 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00217406110593376

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00072447+3.81%
30天$ -0.0032537390-16.47%
60天$ -0.0048935485-24.77%
90天$ -0.00217406110593376-9.91%

Groyper (GROYPER) 价格分析

Groyper 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01830029
$ 0.01830029$ 0.01830029

$ 0.0197761
$ 0.0197761$ 0.0197761

$ 0.186504
$ 0.186504$ 0.186504

+0.27%

+3.81%

+3.30%

Groyper (GROYPER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 10.56K
$ 10.56K$ 10.56K

93.00M
93.00M 93.00M

什么是Groyper (GROYPER)

Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.

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Groyper (GROYPER) 资源

官网

大家还在问：关于 Groyper (GROYPER) 的其他问题

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GROYPER 兑换为当地货币

1 GROYPER 兑换 AUD
A$0.031596928
1 GROYPER 兑换 GBP
0.015798464
1 GROYPER 兑换 EUR
0.0189581568
1 GROYPER 兑换 USD
$0.01974808
1 GROYPER 兑换 MYR
RM0.0882739176
1 GROYPER 兑换 TRY
0.6973047048
1 GROYPER 兑换 JPY
¥3.103410772
1 GROYPER 兑换 RUB
2.2017134392
1 GROYPER 兑换 INR
1.6932003792
1 GROYPER 兑换 IDR
Rp318.5173747624
1 GROYPER 兑换 PHP
1.1436113128
1 GROYPER 兑换 EGP
￡E.1.0028075024
1 GROYPER 兑换 BRL
R$0.125400308
1 GROYPER 兑换 CAD
C$0.0284372352
1 GROYPER 兑换 BDT
2.35989556
1 GROYPER 兑换 NGN
30.5696328784
1 GROYPER 兑换 UAH
0.8306042448
1 GROYPER 兑换 VES
Bs1.00715208
1 GROYPER 兑换 PKR
Rs5.500827684
1 GROYPER 兑换 KZT
10.3663596344
1 GROYPER 兑换 THB
฿0.6765692208
1 GROYPER 兑换 TWD
NT$0.6495143512
1 GROYPER 兑换 CHF
Fr0.017773272
1 GROYPER 兑换 HKD
HK$0.1534425816
1 GROYPER 兑换 MAD
.د.م0.199455608