GroveCoin 价格 (GRV)
今天 GroveCoin (GRV) 的实时价格为 0.00972378 USD。目前其市值为 $ 724.17K USD。GRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
GroveCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.42K USD
- GroveCoin 当天价格变化为 -0.51%
- 其循环供应量为 74.45M USD
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今天内，GroveCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GroveCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007339946。
在过去60天内，GroveCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009037611。
在过去90天内，GroveCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002774976259809635。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.51%
|30天
|$ -0.0007339946
|-7.54%
|60天
|$ -0.0009037611
|-9.29%
|90天
|$ -0.002774976259809635
|-22.20%
GroveCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
-0.51%
-5.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.
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|1 GRV 兑换 AUD
A$0.0156552858
|1 GRV 兑换 GBP
￡0.0078762618
|1 GRV 兑换 EUR
€0.0094320666
|1 GRV 兑换 USD
$0.00972378
|1 GRV 兑换 MYR
RM0.0436597722
|1 GRV 兑换 TRY
₺0.3445135254
|1 GRV 兑换 JPY
¥1.535384862
|1 GRV 兑换 RUB
₽0.9868664322
|1 GRV 兑换 INR
₹0.8358561288
|1 GRV 兑换 IDR
Rp156.8351393334
|1 GRV 兑换 PHP
₱0.5685494166
|1 GRV 兑换 EGP
￡E.0.4916343168
|1 GRV 兑换 BRL
R$0.058828869
|1 GRV 兑换 CAD
C$0.0140022432
|1 GRV 兑换 BDT
৳1.1861066844
|1 GRV 兑换 NGN
₦15.0522169644
|1 GRV 兑换 UAH
₴0.4121910342
|1 GRV 兑换 VES
Bs0.51536034
|1 GRV 兑换 PKR
Rs2.7115732908
|1 GRV 兑换 KZT
₸5.1123745728
|1 GRV 兑换 THB
฿0.3363455502
|1 GRV 兑换 TWD
NT$0.3204957888
|1 GRV 兑换 CHF
Fr0.0088486398
|1 GRV 兑换 HKD
HK$0.0756510084
|1 GRV 兑换 MAD
.د.م0.0978212268