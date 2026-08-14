Groks Dog 今日价格

Groks Dog (BOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.47%。当前 BOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOLT。

Groks Dog 目前市值在 $ 835,642 排名第 #-，流通供应量为 999.63M BOLT。过去 24 小时内，BOLT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00297984，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOLT 在过去一小时内波动了 +0.51%，过去7 天内波动了 -15.88%。过去一天，总交易量达到 $ 8.62K。

Groks Dog（BOLT）市场信息

市值 $ 835.64K$ 835.64K $ 835.64K 成交量（24H） $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K 完全稀释市值 $ 835.64K$ 835.64K $ 835.64K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 总供应量 999,633,159.872423 999,633,159.872423 999,633,159.872423

Groks Dog 的当前市值为 $ 835.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.62K。BOLT 的流通量为 999.63M，总供应量是 999633159.872423，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 835.64K。