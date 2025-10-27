Grokrooms（GROKROOMS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.13% 涨跌幅（1D） +3.42% 漲跌幅（7D） +10.94% 漲跌幅（7D） +10.94%

Grokrooms（GROKROOMS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GROKROOMS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GROKROOMS 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GROKROOMS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.13%，过去 24 小时内变动为 +3.42%，过去 7 天内累计变动为 +10.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Grokrooms（GROKROOMS）市场信息

市值 $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.75K$ 27.75K $ 27.75K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 总供应量 999,501,352.953912 999,501,352.953912 999,501,352.953912

Grokrooms 的当前市值为 $ 27.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GROKROOMS 的流通量为 999.50M，总供应量是 999501352.953912，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.75K。