Grokius Maximus 今日价格

Grokius Maximus (GROKIUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.00%。当前 GROKIUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GROKIUS。

Grokius Maximus 目前市值在 $ 61,453 排名第 #-，流通供应量为 999.79M GROKIUS。过去 24 小时内，GROKIUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00430277，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GROKIUS 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -24.17%。过去一天，总交易量达到 --。

Grokius Maximus（GROKIUS）市场信息

市值 $ 61.45K$ 61.45K $ 61.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.45K$ 61.45K $ 61.45K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 总供应量 999,794,013.273472 999,794,013.273472 999,794,013.273472

Grokius Maximus 的当前市值为 $ 61.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GROKIUS 的流通量为 999.79M，总供应量是 999794013.273472，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.45K。