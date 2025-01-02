Grok 价格 ($GROK)
今天 Grok ($GROK) 的实时价格为 0.00574653 USD。目前其市值为 $ 36.25M USD。$GROK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Grok 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.94M USD
- Grok 当天价格变化为 +4.31%
- 其循环供应量为 6.32B USD
在获取 MEXC 上从 $GROK兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 $GROK 价格信息的首选平台。
今天内，Grok 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023739。
在过去30天内，Grok 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013967504。
在过去60天内，Grok 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014685050。
在过去90天内，Grok 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000832652582054406。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023739
|+4.31%
|30天
|$ -0.0013967504
|-24.30%
|60天
|$ +0.0014685050
|+25.55%
|90天
|$ +0.000832652582054406
|+16.94%
Grok 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.69%
+4.31%
-1.51%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
nothing but just a grok meme based off elon musk's first product on xAI, grok chatgpt like system.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 $GROK 兑换 AUD
A$0.009194448
|1 $GROK 兑换 GBP
￡0.004597224
|1 $GROK 兑换 EUR
€0.0055166688
|1 $GROK 兑换 USD
$0.00574653
|1 $GROK 兑换 MYR
RM0.0256869891
|1 $GROK 兑换 TRY
₺0.2029099743
|1 $GROK 兑换 JPY
¥0.9030671895
|1 $GROK 兑换 RUB
₽0.6406806297
|1 $GROK 兑换 INR
₹0.4927074822
|1 $GROK 兑换 IDR
Rp92.6859547659
|1 $GROK 兑换 PHP
₱0.3327815523
|1 $GROK 兑换 EGP
￡E.0.2918087934
|1 $GROK 兑换 BRL
R$0.0364904655
|1 $GROK 兑换 CAD
C$0.0082750032
|1 $GROK 兑换 BDT
৳0.686710335
|1 $GROK 兑换 NGN
₦8.8955135094
|1 $GROK 兑换 UAH
₴0.2416990518
|1 $GROK 兑换 VES
Bs0.29307303
|1 $GROK 兑换 PKR
Rs1.6006959315
|1 $GROK 兑换 KZT
₸3.0165259929
|1 $GROK 兑换 THB
฿0.1968761178
|1 $GROK 兑换 TWD
NT$0.1890033717
|1 $GROK 兑换 CHF
Fr0.005171877
|1 $GROK 兑换 HKD
HK$0.0446505381
|1 $GROK 兑换 MAD
.د.م0.058039953