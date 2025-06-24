Grid Protocol 价格 (GRID)
今天 Grid Protocol (GRID) 的实时价格为 0.00004111 USD。目前其市值为 $ 29.59K USD。GRID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Grid Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Grid Protocol 当天价格变化为 -24.23%
- 其循环供应量为 720.00M USD
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今天内，Grid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Grid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Grid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Grid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-24.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Grid Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-23.00%
-24.23%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Grid Protocol presents a revolutionary paradigm in decentralized computing by introducing an AI-driven infrastructure specifically designed for autonomous agent deployment and coordination within Web3 ecosystems. The protocol establishes a comprehensive framework that addresses fundamental inefficiencies in traditional smart contract development through the implementation of GridVM, a zero-gas virtual machine optimized for agent-native operations and inter-agent communication protocols.
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|1 GRID 兑换 VND
₫1.08180965
|1 GRID 兑换 AUD
A$0.0000628983
|1 GRID 兑换 GBP
￡0.0000300103
|1 GRID 兑换 EUR
€0.0000353546
|1 GRID 兑换 USD
$0.00004111
|1 GRID 兑换 MYR
RM0.0001743064
|1 GRID 兑换 TRY
₺0.0016287782
|1 GRID 兑换 JPY
¥0.0059613611
|1 GRID 兑换 RUB
₽0.0032333015
|1 GRID 兑换 INR
₹0.0035362822
|1 GRID 兑换 IDR
Rp0.6739343184
|1 GRID 兑换 KRW
₩0.0559317994
|1 GRID 兑换 PHP
₱0.0023408034
|1 GRID 兑换 EGP
￡E.0.0020575555
|1 GRID 兑换 BRL
R$0.0002256939
|1 GRID 兑换 CAD
C$0.0000563207
|1 GRID 兑换 BDT
৳0.005023642
|1 GRID 兑换 NGN
₦0.0637361218
|1 GRID 兑换 UAH
₴0.0017212757
|1 GRID 兑换 VES
Bs0.00423433
|1 GRID 兑换 PKR
Rs0.011658796
|1 GRID 兑换 KZT
₸0.0214561312
|1 GRID 兑换 THB
฿0.0013430637
|1 GRID 兑换 TWD
NT$0.0012131561
|1 GRID 兑换 AED
د.إ0.0001508737
|1 GRID 兑换 CHF
Fr0.0000332991
|1 GRID 兑换 HKD
HK$0.0003223024
|1 GRID 兑换 MAD
.د.م0.0003720455
|1 GRID 兑换 MXN
$0.0007823233