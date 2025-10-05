Gremly（$GREMLY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.69% 涨跌幅（1D） -13.98% 漲跌幅（7D） +359.81% 漲跌幅（7D） +359.81%

Gremly（$GREMLY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，$GREMLY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$GREMLY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，$GREMLY 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.69%，过去 24 小时内变动为 -13.98%，过去 7 天内累计变动为 +359.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gremly（$GREMLY）市场信息

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 流通量 405.76T 405.76T 405.76T 总供应量 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Gremly 的当前市值为 $ 1.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。$GREMLY 的流通量为 405.76T，总供应量是 405757402509796.9，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.60M。