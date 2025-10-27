GREENSOLO（GREENSOLO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01344236$ 0.01344236 $ 0.01344236 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.98% 漲跌幅（7D） +7.56% 漲跌幅（7D） +7.56%

GREENSOLO（GREENSOLO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，GREENSOLO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GREENSOLO 的历史最高价为 $ 0.01344236，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GREENSOLO 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.98%，过去 7 天内累计变动为 +7.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GREENSOLO（GREENSOLO）市场信息

市值 $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,959,620.807454 999,959,620.807454 999,959,620.807454

GREENSOLO 的当前市值为 $ 5.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GREENSOLO 的流通量为 999.96M，总供应量是 999959620.807454，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.34K。