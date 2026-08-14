Greenland Shark 今日价格

Greenland Shark (SHARK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 SHARK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SHARK。

Greenland Shark 目前市值在 $ 12,437.92 排名第 #-，流通供应量为 998.17M SHARK。过去 24 小时内，SHARK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00552566，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SHARK 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 +2.11%。过去一天，总交易量达到 --。

Greenland Shark（SHARK）市场信息

市值 $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K 流通量 998.17M 998.17M 998.17M 总供应量 998,172,240.567335 998,172,240.567335 998,172,240.567335

Greenland Shark 的当前市值为 $ 12.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHARK 的流通量为 998.17M，总供应量是 998172240.567335，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.44K。