Green Shiba Inu 今日价格

Green Shiba Inu (GINUX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.63%。当前 GINUX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GINUX。

Green Shiba Inu 目前市值在 $ 111,333 排名第 #-，流通供应量为 5.15T GINUX。过去 24 小时内，GINUX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.324796，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GINUX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.52%。过去一天，总交易量达到 --。

Green Shiba Inu（GINUX）市场信息

市值 $ 111.33K$ 111.33K $ 111.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 111.38K$ 111.38K $ 111.38K 流通量 5.15T 5.15T 5.15T 总供应量 5,150,950,267,637.196 5,150,950,267,637.196 5,150,950,267,637.196

Green Shiba Inu 的当前市值为 $ 111.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GINUX 的流通量为 5.15T，总供应量是 5150950267637.196，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 111.38K。