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Green Life Energy 价格 (GLE)

USD

Green Life Energy (GLE) 实时价格图表

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今天 Green Life Energy (GLE) 的价格

今天 Green Life Energy (GLE) 的实时价格为 0.0034875 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Green Life Energy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.69 USD
- Green Life Energy 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Green Life Energy (GLE) 价格表现 USD

今天内，Green Life Energy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Green Life Energy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007767443
在过去60天内，Green Life Energy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001664029
在过去90天内，Green Life Energy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0007767443-22.27%
60天$ +0.0001664029+4.77%
90天$ 0--

Green Life Energy (GLE) 价格分析

Green Life Energy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Green Life Energy (GLE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 69.69
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什么是Green Life Energy (GLE)

Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family. A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building. Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.

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Green Life Energy (GLE) 资源

官网

大家还在问：关于 Green Life Energy (GLE) 的其他问题

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GLE 兑换为当地货币

1 GLE 兑换 AUD
A$0.005614875
1 GLE 兑换 GBP
0.002824875
1 GLE 兑换 EUR
0.003382875
1 GLE 兑换 USD
$0.0034875
1 GLE 兑换 MYR
RM0.01569375
1 GLE 兑换 TRY
0.1237365
1 GLE 兑换 JPY
¥0.551199375
1 GLE 兑换 RUB
0.360468
1 GLE 兑换 INR
0.301773375
1 GLE 兑换 IDR
Rp57.172122
1 GLE 兑换 PHP
0.204786
1 GLE 兑换 EGP
￡E.0.1759095
1 GLE 兑换 BRL
R$0.021099375
1 GLE 兑换 CAD
C$0.004987125
1 GLE 兑换 BDT
0.424184625
1 GLE 兑换 NGN
5.415355125
1 GLE 兑换 UAH
0.147556125
1 GLE 兑换 VES
Bs0.1848375
1 GLE 兑换 PKR
Rs0.97252425
1 GLE 兑换 KZT
1.85109525
1 GLE 兑换 THB
฿0.1209465
1 GLE 兑换 TWD
NT$0.114948
1 GLE 兑换 CHF
Fr0.003173625
1 GLE 兑换 HKD
HK$0.02713275
1 GLE 兑换 MAD
.د.م0.035119125