Grand Arena 价格 (ARENA)
Grand Arena (ARENA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 31.78%。当前 ARENA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ARENA。
Grand Arena 目前市值在 $ 20,096 排名第 #-，流通供应量为 999.79M ARENA。过去 24 小时内，ARENA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，ARENA 在过去一小时内波动了 +13.43%，过去7 天内波动了 -21.51%。过去一天，总交易量达到 --。
Grand Arena 的当前市值为 $ 20.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ARENA 的流通量为 999.79M，总供应量是 999785481.197751，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.10K。
+13.43%
+31.78%
-21.51%
-21.51%
今天内，Grand Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Grand Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Grand Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Grand Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+31.78%
|30天
|$ 0
|-34.27%
|60天
|$ 0
|-70.40%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Grand Arena 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Grand Arena 的当前市场价格是多少？
Grand Arena 的价值为 ¥，在过去 24 小时内变动了 31.78%。这反映了全球加密货币市场最新的供需状况。
ARENA 有多少个独立持有者？
链上持有者有 -- 个，这表明 ARENA 的分布情况和社区接受度。持有者数量的增加通常被视为网络参与度增强或长期兴趣增加的信号。
Grand Arena 在其原生区块链上的活跃度如何？
作为 -- 上的代币，其活跃度受钱包交互、网络费用、质押行为和智能合约使用情况的影响。活跃度的提高可能与更高的交易量或新兴生态系统的发展相关。
ARENA 的总流通供应量是多少？
流通供应量为 999785481.197751，这直接影响代币的稀缺性和估值。供应变化可能由发行、销毁或解锁计划引起。
Grand Arena 的 24 小时交易量是多少？
Grand Arena 在过去一天产生了 ¥-- 的交易量，这表明该资产的交易活跃度和流动性深度。
ARENA 相对于 Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem 竞争对手的表现如何？
与 Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem 板块的其他资产相比，ARENA 的发展势头受到市场情绪、投资者接受度和与 -- 相关的链上指标的影响。
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