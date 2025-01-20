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Graffiti 价格 (GRAF)

USD

Graffiti (GRAF) 实时价格图表

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+0.20%(1D)

今天 Graffiti (GRAF) 的价格

今天 Graffiti (GRAF) 的实时价格为 0.00248726 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GRAF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Graffiti 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 244.26 USD
- Graffiti 当天价格变化为 +0.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Graffiti (GRAF) 价格表现 USD

今天内，Graffiti 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Graffiti 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018929851
在过去60天内，Graffiti 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021922294
在过去90天内，Graffiti 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05105083305978061

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.25%
30天$ -0.0018929851-76.10%
60天$ -0.0021922294-88.13%
90天$ -0.05105083305978061-95.35%

Graffiti (GRAF) 价格分析

Graffiti 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00248039
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$ 0.00248726
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$ 0.231178
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+0.25%

-16.35%

Graffiti (GRAF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Graffiti (GRAF)

The Normies' Gateway to Heroglyphs! No need for solo staking capabilities simply delegate your ETH and unlock exclusive token mining rewards. How It Works: 1) Delegate your ETH to Graffiti 2) Access mined tokens reserved for Complete Validators/Solo Stakers 3) Unlock rewards in new tokens. Share protocol revenue Graffiti is creating a new economy that rewards normies. Power in the hands of the people!

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Graffiti (GRAF) 资源

官网

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GRAF 兑换为当地货币

1 GRAF 兑换 AUD
A$0.0040044886
1 GRAF 兑换 GBP
0.0020395532
1 GRAF 兑换 EUR
0.0024126422
1 GRAF 兑换 USD
$0.00248726
1 GRAF 兑换 MYR
RM0.01119267
1 GRAF 兑换 TRY
0.0881236218
1 GRAF 兑换 JPY
¥0.3886841202
1 GRAF 兑换 RUB
0.2548446596
1 GRAF 兑换 INR
0.2153469708
1 GRAF 兑换 IDR
Rp40.7747475744
1 GRAF 兑换 PHP
0.145629073
1 GRAF 兑换 EGP
￡E.0.1249101972
1 GRAF 兑换 BRL
R$0.015172286
1 GRAF 兑换 CAD
C$0.0035816544
1 GRAF 兑换 BDT
0.30220209
1 GRAF 兑换 NGN
3.8742307938
1 GRAF 兑换 UAH
0.1047385186
1 GRAF 兑换 VES
Bs0.13431204
1 GRAF 兑换 PKR
Rs0.6933983428
1 GRAF 兑换 KZT
1.3201878628
1 GRAF 兑换 THB
฿0.0859099604
1 GRAF 兑换 TWD
NT$0.0818059814
1 GRAF 兑换 CHF
Fr0.0022634066
1 GRAF 兑换 HKD
HK$0.0193508828
1 GRAF 兑换 MAD
.د.م0.0249720904