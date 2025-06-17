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Gradients 价格 (SN56)

USD

Gradients (SN56) 实时价格图表

$27.56
$27.56$27.56
-2.60%(1D)

今天 Gradients (SN56) 的价格

今天 Gradients (SN56) 的实时价格为 27.56 USD。目前其市值为 $ 34.79M USD。SN56 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gradients 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Gradients 当天价格变化为 -2.39%
- 其循环供应量为 1.26M USD

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Gradients (SN56) 价格表现 USD

今天内，Gradients 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.67744238875735
在过去30天内，Gradients 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Gradients 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Gradients 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.67744238875735-2.39%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Gradients (SN56) 价格分析

Gradients 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 26.57
$ 26.57$ 26.57

$ 29.58
$ 29.58$ 29.58

$ 39.41
$ 39.41$ 39.41

+1.72%

-2.39%

-28.56%

Gradients (SN56) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 34.79M
$ 34.79M$ 34.79M

--
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1.26M
1.26M 1.26M

什么是Gradients (SN56)

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Gradients (SN56) 资源

官网

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大家还在问：关于 Gradients (SN56) 的其他问题

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SN56 兑换为当地货币

1 SN56 兑换 VND
725,241.4
1 SN56 兑换 AUD
A$41.8912
1 SN56 兑换 GBP
20.1188
1 SN56 兑换 EUR
23.7016
1 SN56 兑换 USD
$27.56
1 SN56 兑换 MYR
RM116.8544
1 SN56 兑换 TRY
1,085.5884
1 SN56 兑换 JPY
¥3,987.1052
1 SN56 兑换 RUB
2,160.704
1 SN56 兑换 INR
2,376.7744
1 SN56 兑换 IDR
Rp451,803.2064
1 SN56 兑换 KRW
37,598.73
1 SN56 兑换 PHP
1,560.4472
1 SN56 兑换 EGP
￡E.1,383.512
1 SN56 兑换 BRL
R$151.3044
1 SN56 兑换 CAD
C$37.206
1 SN56 兑换 BDT
3,368.9344
1 SN56 兑换 NGN
42,596.4604
1 SN56 兑换 UAH
1,145.118
1 SN56 兑换 VES
Bs2,811.12
1 SN56 兑换 PKR
Rs7,800.5824
1 SN56 兑换 KZT
14,125.878
1 SN56 兑换 THB
฿895.9756
1 SN56 兑换 TWD
NT$813.02
1 SN56 兑换 AED
د.إ101.1452
1 SN56 兑换 CHF
Fr22.3236
1 SN56 兑换 HKD
HK$216.0704
1 SN56 兑换 MAD
.د.م251.0716
1 SN56 兑换 MXN
$521.7108