Gracy 价格 (GRACY)
今天 Gracy (GRACY) 的实时价格为 0.03191227 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GRACY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gracy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 866.96K USD
- Gracy 当天价格变化为 -0.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023811627。
在过去60天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010342607。
在过去90天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00188712685261295。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.16%
|30天
|$ -0.0023811627
|-7.46%
|60天
|$ -0.0010342607
|-3.24%
|90天
|$ -0.00188712685261295
|-5.58%
Gracy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.65%
-0.16%
+1.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gracy is web3 powered virtual AI assistant that empowers workspace culture.
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|1 GRACY 兑换 AUD
A$0.0513787547
|1 GRACY 兑换 GBP
￡0.0261680614
|1 GRACY 兑换 EUR
€0.0309549019
|1 GRACY 兑换 USD
$0.03191227
|1 GRACY 兑换 MYR
RM0.143605215
|1 GRACY 兑换 TRY
₺1.1306517261
|1 GRACY 兑换 JPY
¥4.9869304329
|1 GRACY 兑换 RUB
₽3.2697311842
|1 GRACY 兑换 INR
₹2.7629643366
|1 GRACY 兑换 IDR
Rp523.1518835088
|1 GRACY 兑换 PHP
₱1.8684634085
|1 GRACY 兑换 EGP
￡E.1.6026341994
|1 GRACY 兑换 BRL
R$0.194664847
|1 GRACY 兑换 CAD
C$0.0459536688
|1 GRACY 兑换 BDT
৳3.877340805
|1 GRACY 兑换 NGN
₦49.7075091201
|1 GRACY 兑换 UAH
₴1.3438256897
|1 GRACY 兑换 VES
Bs1.72326258
|1 GRACY 兑换 PKR
Rs8.8965026306
|1 GRACY 兑换 KZT
₸16.9383946706
|1 GRACY 兑换 THB
฿1.1022498058
|1 GRACY 兑换 TWD
NT$1.0495945603
|1 GRACY 兑换 CHF
Fr0.0290401657
|1 GRACY 兑换 HKD
HK$0.2482774606
|1 GRACY 兑换 MAD
.د.م0.3203991908