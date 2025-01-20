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Gracy 价格 (GRACY)

USD

Gracy (GRACY) 实时价格图表

$0.03192289
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-0.10%(1D)

今天 Gracy (GRACY) 的价格

今天 Gracy (GRACY) 的实时价格为 0.03191227 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GRACY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gracy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 866.96K USD
- Gracy 当天价格变化为 -0.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Gracy (GRACY) 价格表现 USD

今天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023811627
在过去60天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010342607
在过去90天内，Gracy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00188712685261295

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.16%
30天$ -0.0023811627-7.46%
60天$ -0.0010342607-3.24%
90天$ -0.00188712685261295-5.58%

Gracy (GRACY) 价格分析

Gracy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0315129
$ 0.0315129$ 0.0315129

$ 0.03506155
$ 0.03506155$ 0.03506155

$ 0.136363
$ 0.136363$ 0.136363

-0.65%

-0.16%

+1.17%

Gracy (GRACY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 866.96K
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什么是Gracy (GRACY)

Gracy is web3 powered virtual AI assistant that empowers workspace culture.

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Gracy (GRACY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Gracy (GRACY) 的其他问题

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GRACY 兑换为当地货币

1 GRACY 兑换 AUD
A$0.0513787547
1 GRACY 兑换 GBP
0.0261680614
1 GRACY 兑换 EUR
0.0309549019
1 GRACY 兑换 USD
$0.03191227
1 GRACY 兑换 MYR
RM0.143605215
1 GRACY 兑换 TRY
1.1306517261
1 GRACY 兑换 JPY
¥4.9869304329
1 GRACY 兑换 RUB
3.2697311842
1 GRACY 兑换 INR
2.7629643366
1 GRACY 兑换 IDR
Rp523.1518835088
1 GRACY 兑换 PHP
1.8684634085
1 GRACY 兑换 EGP
￡E.1.6026341994
1 GRACY 兑换 BRL
R$0.194664847
1 GRACY 兑换 CAD
C$0.0459536688
1 GRACY 兑换 BDT
3.877340805
1 GRACY 兑换 NGN
49.7075091201
1 GRACY 兑换 UAH
1.3438256897
1 GRACY 兑换 VES
Bs1.72326258
1 GRACY 兑换 PKR
Rs8.8965026306
1 GRACY 兑换 KZT
16.9383946706
1 GRACY 兑换 THB
฿1.1022498058
1 GRACY 兑换 TWD
NT$1.0495945603
1 GRACY 兑换 CHF
Fr0.0290401657
1 GRACY 兑换 HKD
HK$0.2482774606
1 GRACY 兑换 MAD
.د.م0.3203991908