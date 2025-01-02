governance ZIL 价格 (GZIL)
今天 governance ZIL (GZIL) 的实时价格为 6.16 USD。目前其市值为 $ 3.45M USD。GZIL 兑换 USD 的价格为实时更新。
governance ZIL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.74K USD
- governance ZIL 当天价格变化为 +11.64%
- 其循环供应量为 559.97K USD
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今天内，governance ZIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.642404。
在过去30天内，governance ZIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.2882223200。
在过去60天内，governance ZIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.7913038240。
在过去90天内，governance ZIL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.182517742518093。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.642404
|+11.64%
|30天
|$ -1.2882223200
|-20.91%
|60天
|$ +3.7913038240
|+61.55%
|90天
|$ +3.182517742518093
|+106.89%
governance ZIL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.43%
+11.64%
-1.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
gZIL is essentially a governance token, which empowers long-term token holders and frequent engagers to become a decision-maker in the Zilliqa ecosystem. This can be compared to a DAO- like structure where gZIL holders can vote and make decisions on community and partner projects powered by $ZIL.
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|1 GZIL 兑换 AUD
A$9.856
|1 GZIL 兑换 GBP
￡4.928
|1 GZIL 兑换 EUR
€5.9136
|1 GZIL 兑换 USD
$6.16
|1 GZIL 兑换 MYR
RM27.5352
|1 GZIL 兑换 TRY
₺217.5096
|1 GZIL 兑换 JPY
¥968.044
|1 GZIL 兑换 RUB
₽686.7784
|1 GZIL 兑换 INR
₹528.1584
|1 GZIL 兑换 IDR
Rp99,354.8248
|1 GZIL 兑换 PHP
₱356.7256
|1 GZIL 兑换 EGP
￡E.312.8048
|1 GZIL 兑换 BRL
R$39.116
|1 GZIL 兑换 CAD
C$8.8704
|1 GZIL 兑换 BDT
৳736.12
|1 GZIL 兑换 NGN
₦9,535.5568
|1 GZIL 兑换 UAH
₴259.0896
|1 GZIL 兑换 VES
Bs314.16
|1 GZIL 兑换 PKR
Rs1,715.868
|1 GZIL 兑换 KZT
₸3,233.5688
|1 GZIL 兑换 THB
฿211.0416
|1 GZIL 兑换 TWD
NT$202.6024
|1 GZIL 兑换 CHF
Fr5.544
|1 GZIL 兑换 HKD
HK$47.8632
|1 GZIL 兑换 MAD
.د.م62.216