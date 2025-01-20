Governance OHM 价格 (GOHM)
今天 Governance OHM (GOHM) 的实时价格为 6,002.71 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOHM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Governance OHM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 257.19K USD
- Governance OHM 当天价格变化为 -0.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Governance OHM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -33.634100674388。
在过去30天内，Governance OHM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,115.6060545840。
在过去60天内，Governance OHM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +576.9756830320。
在过去90天内，Governance OHM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,705.658034796805。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -33.634100674388
|-0.55%
|30天
|$ +1,115.6060545840
|+18.59%
|60天
|$ +576.9756830320
|+9.61%
|90天
|$ +1,705.658034796805
|+39.69%
Governance OHM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.02%
-0.55%
+4.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
gOHM is the governance token for Olympus.
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|1 GOHM 兑换 AUD
A$9,604.336
|1 GOHM 兑换 GBP
￡4,862.1951
|1 GOHM 兑换 EUR
€5,762.6016
|1 GOHM 兑换 USD
$6,002.71
|1 GOHM 兑换 MYR
RM26,952.1679
|1 GOHM 兑换 TRY
₺213,636.4489
|1 GOHM 兑换 JPY
¥936,302.7058
|1 GOHM 兑换 RUB
₽614,977.6395
|1 GOHM 兑换 INR
₹519,414.4963
|1 GOHM 兑换 IDR
Rp98,405,066.2224
|1 GOHM 兑换 PHP
₱351,158.535
|1 GOHM 兑换 EGP
￡E.302,356.5027
|1 GOHM 兑换 BRL
R$36,436.4497
|1 GOHM 兑换 CAD
C$8,643.9024
|1 GOHM 兑换 BDT
৳729,269.2379
|1 GOHM 兑换 NGN
₦9,335,414.592
|1 GOHM 兑换 UAH
₴252,714.091
|1 GOHM 兑换 VES
Bs324,146.34
|1 GOHM 兑换 PKR
Rs1,672,475.0602
|1 GOHM 兑换 KZT
₸3,184,437.655
|1 GOHM 兑换 THB
฿205,892.953
|1 GOHM 兑换 TWD
NT$196,648.7796
|1 GOHM 兑换 CHF
Fr5,462.4661
|1 GOHM 兑换 HKD
HK$46,701.0838
|1 GOHM 兑换 MAD
.د.م60,267.2084