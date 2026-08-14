GOUT Coin 今日价格

GOUT Coin (GOUT COIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GOUT COIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOUT COIN。

GOUT Coin 目前市值在 $ 26,376 排名第 #-，流通供应量为 210.00B GOUT COIN。过去 24 小时内，GOUT COIN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOUT COIN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

GOUT Coin（GOUT COIN）市场信息

市值 $ 26.38K$ 26.38K $ 26.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.38K$ 26.38K $ 26.38K 流通量 210.00B 210.00B 210.00B 总供应量 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

GOUT Coin 的当前市值为 $ 26.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOUT COIN 的流通量为 210.00B，总供应量是 210000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.38K。