Gotta Go Fast 今日价格

Gotta Go Fast (FAST) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.45%。当前 FAST 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FAST。

Gotta Go Fast 目前市值在 $ 120,811 排名第 #-，流通供应量为 1.00B FAST。过去 24 小时内，FAST 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FAST 在过去一小时内波动了 +6.81%，过去7 天内波动了 +17.69%。过去一天，总交易量达到 $ 5.92K。

Gotta Go Fast（FAST）市场信息

市值 $ 120.81K$ 120.81K $ 120.81K 成交量（24H） $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K 完全稀释市值 $ 120.81K$ 120.81K $ 120.81K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gotta Go Fast 的当前市值为 $ 120.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.92K。FAST 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 120.81K。