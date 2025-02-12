GoSleep ZZZ 价格 (ZZZ)
今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的实时价格为 0.0064585 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZZZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoSleep ZZZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.03K USD
- GoSleep ZZZ 当天价格变化为 -3.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000242685010056034。
在过去30天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003834624。
在过去60天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015735973。
在过去90天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003631749060056091。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000242685010056034
|-3.62%
|30天
|$ -0.0003834624
|-5.93%
|60天
|$ -0.0015735973
|-24.36%
|90天
|$ -0.003631749060056091
|-35.99%
GoSleep ZZZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.03%
-3.62%
-23.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344
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|1 ZZZ 兑换 AUD
A$0.01020443
|1 ZZZ 兑换 GBP
￡0.0051668
|1 ZZZ 兑换 EUR
€0.00620016
|1 ZZZ 兑换 USD
$0.0064585
|1 ZZZ 兑换 MYR
RM0.02880491
|1 ZZZ 兑换 TRY
₺0.23276434
|1 ZZZ 兑换 JPY
¥0.9920256
|1 ZZZ 兑换 RUB
₽0.62402027
|1 ZZZ 兑换 INR
₹0.558208155
|1 ZZZ 兑换 IDR
Rp105.87703224
|1 ZZZ 兑换 PHP
₱0.37575553
|1 ZZZ 兑换 EGP
￡E.0.325702155
|1 ZZZ 兑换 BRL
R$0.03720096
|1 ZZZ 兑换 CAD
C$0.00917107
|1 ZZZ 兑换 BDT
৳0.781801425
|1 ZZZ 兑换 NGN
₦9.6683745
|1 ZZZ 兑换 UAH
₴0.269254865
|1 ZZZ 兑换 VES
Bs0.38751
|1 ZZZ 兑换 PKR
Rs1.801986085
|1 ZZZ 兑换 KZT
₸3.25689238
|1 ZZZ 兑换 THB
฿0.22023485
|1 ZZZ 兑换 TWD
NT$0.212032555
|1 ZZZ 兑换 CHF
Fr0.005877235
|1 ZZZ 兑换 HKD
HK$0.050311715
|1 ZZZ 兑换 MAD
.د.م0.06484334