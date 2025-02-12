GoSleep ZZZ 图标

GoSleep ZZZ 价格 (ZZZ)

USD

GoSleep ZZZ (ZZZ) 实时价格图表

$0.0064585
$0.0064585$0.0064585
-3.60%(1D)

今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的价格

今天 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的实时价格为 0.0064585 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ZZZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoSleep ZZZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.03K USD
- GoSleep ZZZ 当天价格变化为 -3.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ZZZ兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ZZZ 价格信息的首选平台。

GoSleep ZZZ (ZZZ) 价格表现 USD

今天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000242685010056034
在过去30天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003834624
在过去60天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015735973
在过去90天内，GoSleep ZZZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003631749060056091

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000242685010056034-3.62%
30天$ -0.0003834624-5.93%
60天$ -0.0015735973-24.36%
90天$ -0.003631749060056091-35.99%

GoSleep ZZZ (ZZZ) 价格分析

GoSleep ZZZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00612923
$ 0.00612923$ 0.00612923

$ 0.00690173
$ 0.00690173$ 0.00690173

$ 0.695713
$ 0.695713$ 0.695713

+0.03%

-3.62%

-23.55%

GoSleep ZZZ (ZZZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.03K
$ 4.03K$ 4.03K

0.00
0.00 0.00

什么是GoSleep ZZZ (ZZZ)

What is the project about? GoSleep is a HealthFi app on Arbitrum, focused on improving sleep quality for a healthier, more productive lifestyle. What makes your project unique? Our advanced AI-powered sleep tracking system offers personalized insights and recommendations to enhance sleep patterns. Users can earn in-game token $NGT and governance token $ZZZ by participating in sleep tracking, challenges, and community activities. Tokens can be used for premium features, exclusive NFTs, and marketplace trading. What can your token be used for? https://apps.apple.com/app/1662997344

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

GoSleep ZZZ (ZZZ) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 GoSleep ZZZ (ZZZ) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ZZZ 兑换为当地货币

1 ZZZ 兑换 AUD
A$0.01020443
1 ZZZ 兑换 GBP
0.0051668
1 ZZZ 兑换 EUR
0.00620016
1 ZZZ 兑换 USD
$0.0064585
1 ZZZ 兑换 MYR
RM0.02880491
1 ZZZ 兑换 TRY
0.23276434
1 ZZZ 兑换 JPY
¥0.9920256
1 ZZZ 兑换 RUB
0.62402027
1 ZZZ 兑换 INR
0.558208155
1 ZZZ 兑换 IDR
Rp105.87703224
1 ZZZ 兑换 PHP
0.37575553
1 ZZZ 兑换 EGP
￡E.0.325702155
1 ZZZ 兑换 BRL
R$0.03720096
1 ZZZ 兑换 CAD
C$0.00917107
1 ZZZ 兑换 BDT
0.781801425
1 ZZZ 兑换 NGN
9.6683745
1 ZZZ 兑换 UAH
0.269254865
1 ZZZ 兑换 VES
Bs0.38751
1 ZZZ 兑换 PKR
Rs1.801986085
1 ZZZ 兑换 KZT
3.25689238
1 ZZZ 兑换 THB
฿0.22023485
1 ZZZ 兑换 TWD
NT$0.212032555
1 ZZZ 兑换 CHF
Fr0.005877235
1 ZZZ 兑换 HKD
HK$0.050311715
1 ZZZ 兑换 MAD
.د.م0.06484334