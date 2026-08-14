Gorbagana 今日价格

Gorbagana (GOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.24%。当前 GOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOR。

Gorbagana 目前市值在 $ 494,844 排名第 #-，流通供应量为 999.82M GOR。过去 24 小时内，GOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.056621，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOR 在过去一小时内波动了 +0.40%，过去7 天内波动了 +8.22%。过去一天，总交易量达到 $ 347.65K。

Gorbagana（GOR）市场信息

市值 $ 494.84K$ 494.84K $ 494.84K 成交量（24H） $ 347.65K$ 347.65K $ 347.65K 完全稀释市值 $ 494.84K$ 494.84K $ 494.84K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 999,817,411.451709 999,817,411.451709 999,817,411.451709

Gorbagana 的当前市值为 $ 494.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 347.65K。GOR 的流通量为 999.82M，总供应量是 999817411.451709，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 494.84K。