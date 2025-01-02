GooseFX 图标

GooseFX 价格 (GOFX)

USD

GooseFX (GOFX) 实时价格图表

$0.00460841
$0.00460841$0.00460841
-6.60%(1D)

今天 GooseFX (GOFX) 的价格

今天 GooseFX (GOFX) 的实时价格为 0.00460841 USD。目前其市值为 $ 1.56M USD。GOFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
GooseFX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.01K USD
- GooseFX 当天价格变化为 -6.63%
- 其循环供应量为 338.19M USD

在获取 MEXC 上从 GOFX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GOFX 价格信息的首选平台。

GooseFX (GOFX) 价格表现 USD

今天内，GooseFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000327534472545017
在过去30天内，GooseFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009972179
在过去60天内，GooseFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004311780
在过去90天内，GooseFX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00113874987657501

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000327534472545017-6.63%
30天$ +0.0009972179+21.64%
60天$ +0.0004311780+9.36%
90天$ +0.00113874987657501+32.82%

GooseFX (GOFX) 价格分析

GooseFX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00450045
$ 0.00450045$ 0.00450045

$ 0.00495155
$ 0.00495155$ 0.00495155

$ 0.414305
$ 0.414305$ 0.414305

-2.25%

-6.63%

+6.55%

GooseFX (GOFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 32.01K
$ 32.01K$ 32.01K

338.19M
338.19M 338.19M

什么是GooseFX (GOFX)

GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

GooseFX (GOFX) 资源

官网

大家还在问：关于 GooseFX (GOFX) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GOFX 兑换为当地货币

1 GOFX 兑换 AUD
A$0.007373456
1 GOFX 兑换 GBP
0.003686728
1 GOFX 兑换 EUR
0.0044240736
1 GOFX 兑换 USD
$0.00460841
1 GOFX 兑换 MYR
RM0.0205995927
1 GOFX 兑换 TRY
0.1627229571
1 GOFX 兑换 JPY
¥0.7242116315
1 GOFX 兑换 RUB
0.5137916309
1 GOFX 兑换 INR
0.3951250734
1 GOFX 兑换 IDR
Rp74.3291831423
1 GOFX 兑换 PHP
0.2668730231
1 GOFX 兑换 EGP
￡E.0.2340150598
1 GOFX 兑换 BRL
R$0.0292634035
1 GOFX 兑换 CAD
C$0.0066361104
1 GOFX 兑换 BDT
0.550704995
1 GOFX 兑换 NGN
7.1337265118
1 GOFX 兑换 UAH
0.1938297246
1 GOFX 兑换 VES
Bs0.23502891
1 GOFX 兑换 PKR
Rs1.2836726055
1 GOFX 兑换 KZT
2.4190926613
1 GOFX 兑换 THB
฿0.1578841266
1 GOFX 兑换 TWD
NT$0.1515706049
1 GOFX 兑换 CHF
Fr0.004147569
1 GOFX 兑换 HKD
HK$0.0358073457
1 GOFX 兑换 MAD
.د.م0.046544941