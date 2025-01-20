Google Tokenized Stock Defichain 价格 (DGOOGL)
今天 Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 的实时价格为 8.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DGOOGL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Google Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.22 USD
- Google Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 +1.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Google Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.089598。
在过去30天内，Google Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5105628260。
在过去60天内，Google Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.7350751420。
在过去90天内，Google Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.413765729448632。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.089598
|+1.10%
|30天
|$ -1.5105628260
|-18.39%
|60天
|$ -6.7350751420
|-82.03%
|90天
|$ -4.413765729448632
|-34.96%
Google Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.78%
+1.10%
+38.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DGOOGL 兑换 AUD
A$13.136
|1 DGOOGL 兑换 GBP
￡6.6501
|1 DGOOGL 兑换 EUR
€7.8816
|1 DGOOGL 兑换 USD
$8.21
|1 DGOOGL 兑换 MYR
RM36.8629
|1 DGOOGL 兑换 TRY
₺292.1939
|1 DGOOGL 兑换 JPY
¥1,280.5958
|1 DGOOGL 兑换 RUB
₽841.1145
|1 DGOOGL 兑换 INR
₹710.4113
|1 DGOOGL 兑换 IDR
Rp134,590.1424
|1 DGOOGL 兑换 PHP
₱480.285
|1 DGOOGL 兑换 EGP
￡E.413.5377
|1 DGOOGL 兑换 BRL
R$49.8347
|1 DGOOGL 兑换 CAD
C$11.8224
|1 DGOOGL 兑换 BDT
৳997.4329
|1 DGOOGL 兑换 NGN
₦12,768.192
|1 DGOOGL 兑换 UAH
₴345.641
|1 DGOOGL 兑换 VES
Bs443.34
|1 DGOOGL 兑换 PKR
Rs2,287.4702
|1 DGOOGL 兑换 KZT
₸4,355.405
|1 DGOOGL 兑换 THB
฿281.603
|1 DGOOGL 兑换 TWD
NT$268.9596
|1 DGOOGL 兑换 CHF
Fr7.4711
|1 DGOOGL 兑换 HKD
HK$63.8738
|1 DGOOGL 兑换 MAD
.د.م82.4284