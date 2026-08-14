Good In The Hood 今日价格

Good In The Hood (GOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.52%。当前 GOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOOD。

Good In The Hood 目前市值在 $ 199,579 排名第 #-，流通供应量为 800.25M GOOD。过去 24 小时内，GOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOOD 在过去一小时内波动了 +0.93%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 20.16K。

Good In The Hood（GOOD）市场信息

市值 $ 199.58K$ 199.58K $ 199.58K 成交量（24H） $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K 完全稀释市值 $ 249.40K$ 249.40K $ 249.40K 流通量 800.25M 800.25M 800.25M 总供应量 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

Good In The Hood 的当前市值为 $ 199.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.16K。GOOD 的流通量为 800.25M，总供应量是 999999992.5074515，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 249.40K。