Good Games Guild 价格 (GGG)
今天 Good Games Guild (GGG) 的实时价格为 0.03128417 USD。目前其市值为 $ 1.25M USD。GGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Good Games Guild 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 152.97K USD
- Good Games Guild 当天价格变化为 -5.03%
- 其循环供应量为 40.00M USD
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今天内，Good Games Guild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001657328604369。
在过去30天内，Good Games Guild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0112047570。
在过去60天内，Good Games Guild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0038337498。
在过去90天内，Good Games Guild 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006271680837319125。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001657328604369
|-5.03%
|30天
|$ -0.0112047570
|-35.81%
|60天
|$ -0.0038337498
|-12.25%
|90天
|$ -0.006271680837319125
|-16.69%
Good Games Guild 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.82%
-5.03%
-10.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.
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|1 GGG 兑换 AUD
A$0.050054672
|1 GGG 兑换 GBP
￡0.025027336
|1 GGG 兑换 EUR
€0.0300328032
|1 GGG 兑换 USD
$0.03128417
|1 GGG 兑换 MYR
RM0.1398402399
|1 GGG 兑换 TRY
₺1.1046440427
|1 GGG 兑换 JPY
¥4.9163073155
|1 GGG 兑换 RUB
₽3.4878721133
|1 GGG 兑换 INR
₹2.6823047358
|1 GGG 兑换 IDR
Rp504.5833164551
|1 GGG 兑换 PHP
₱1.8116662847
|1 GGG 兑换 EGP
￡E.1.5886101526
|1 GGG 兑换 BRL
R$0.1986544795
|1 GGG 兑换 CAD
C$0.0450492048
|1 GGG 兑换 BDT
৳3.738458315
|1 GGG 兑换 NGN
₦48.4272694766
|1 GGG 兑换 UAH
₴1.3158121902
|1 GGG 兑换 VES
Bs1.59549267
|1 GGG 兑换 PKR
Rs8.7142055535
|1 GGG 兑换 KZT
₸16.4219993581
|1 GGG 兑换 THB
฿1.0717956642
|1 GGG 兑换 TWD
NT$1.0289363513
|1 GGG 兑换 CHF
Fr0.028155753
|1 GGG 兑换 HKD
HK$0.2430780009
|1 GGG 兑换 MAD
.د.م0.315970117