GoNFTY 图标

GoNFTY 价格 (GNFTY)

USD

GoNFTY (GNFTY) 实时价格图表

$0.00148257
$0.00148257$0.00148257
0.00%(1D)

今天 GoNFTY (GNFTY) 的价格

今天 GoNFTY (GNFTY) 的实时价格为 0.00148257 USD。目前其市值为 $ 50.05K USD。GNFTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoNFTY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- GoNFTY 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 33.76M USD

在获取 MEXC 上从 GNFTY兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GNFTY 价格信息的首选平台。

GoNFTY (GNFTY) 价格表现 USD

今天内，GoNFTY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GoNFTY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004891634
在过去60天内，GoNFTY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009386931
在过去90天内，GoNFTY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004077845020774734

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0004891634-32.99%
60天$ -0.0009386931-63.31%
90天$ -0.004077845020774734-73.33%

GoNFTY (GNFTY) 价格分析

GoNFTY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.612794
$ 0.612794$ 0.612794

--

--

-16.41%

GoNFTY (GNFTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 50.05K
$ 50.05K$ 50.05K

--
----

33.76M
33.76M 33.76M

什么是GoNFTY (GNFTY)

GoNFTY is a web3 gaming platform. Built for gamers and creators; providing a curated library of web3 games and an AI-powered toolkit to enable anyone to create their own games and virtual worlds integrated with web3 technologies. Learn more at https://gonfty.network/

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

GoNFTY (GNFTY) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 GoNFTY (GNFTY) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GNFTY 兑换为当地货币

1 GNFTY 兑换 VND
38.01457737
1 GNFTY 兑换 AUD
A$0.0023572863
1 GNFTY 兑换 GBP
0.0011267532
1 GNFTY 兑换 EUR
0.0013046616
1 GNFTY 兑换 USD
$0.00148257
1 GNFTY 兑换 MYR
RM0.0065529594
1 GNFTY 兑换 TRY
0.0564266142
1 GNFTY 兑换 JPY
¥0.2127636207
1 GNFTY 兑换 RUB
0.1233201726
1 GNFTY 兑换 INR
0.1274417172
1 GNFTY 兑换 IDR
Rp24.7094901162
1 GNFTY 兑换 KRW
2.1059165565
1 GNFTY 兑换 PHP
0.0847733526
1 GNFTY 兑换 EGP
￡E.0.0760261896
1 GNFTY 兑换 BRL
R$0.0086878602
1 GNFTY 兑换 CAD
C$0.0020459466
1 GNFTY 兑换 BDT
0.1797616125
1 GNFTY 兑换 NGN
2.3570194374
1 GNFTY 兑换 UAH
0.0612449667
1 GNFTY 兑换 VES
Bs0.10526247
1 GNFTY 兑换 PKR
Rs0.4148082603
1 GNFTY 兑换 KZT
0.7645910004
1 GNFTY 兑换 THB
฿0.0496216179
1 GNFTY 兑换 TWD
NT$0.0479907909
1 GNFTY 兑换 AED
د.إ0.0054410319
1 GNFTY 兑换 CHF
Fr0.0012008817
1 GNFTY 兑换 HKD
HK$0.0114899175
1 GNFTY 兑换 MAD
.د.م0.0137582496
1 GNFTY 兑换 MXN
$0.030096171