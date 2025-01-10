Golff 价格 (GOF)
今天 Golff (GOF) 的实时价格为 0.00660175 USD。目前其市值为 $ 78.79K USD。GOF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Golff 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 68.08 USD
- Golff 当天价格变化为 +2.64%
- 其循环供应量为 11.94M USD
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今天内，Golff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016997。
在过去30天内，Golff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019772327。
在过去60天内，Golff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025569455。
在过去90天内，Golff 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000479651474345657。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016997
|+2.64%
|30天
|$ -0.0019772327
|-29.95%
|60天
|$ -0.0025569455
|-38.73%
|90天
|$ -0.000479651474345657
|-6.77%
Golff 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+2.64%
-7.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return
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|1 GOF 兑换 AUD
A$0.0106288175
|1 GOF 兑换 GBP
￡0.0053474175
|1 GOF 兑换 EUR
€0.0064036975
|1 GOF 兑换 USD
$0.00660175
|1 GOF 兑换 MYR
RM0.0296418575
|1 GOF 兑换 TRY
₺0.2339000025
|1 GOF 兑换 JPY
¥1.04254836
|1 GOF 兑换 RUB
₽0.670077625
|1 GOF 兑换 INR
₹0.56748643
|1 GOF 兑换 IDR
Rp106.4798238025
|1 GOF 兑换 PHP
₱0.3860043225
|1 GOF 兑换 EGP
￡E.0.33378448
|1 GOF 兑换 BRL
R$0.03987457
|1 GOF 兑换 CAD
C$0.00950652
|1 GOF 兑换 BDT
৳0.805281465
|1 GOF 兑换 NGN
₦10.219376965
|1 GOF 兑换 UAH
₴0.2798481825
|1 GOF 兑换 VES
Bs0.34989275
|1 GOF 兑换 PKR
Rs1.840964005
|1 GOF 兑换 KZT
₸3.47093608
|1 GOF 兑换 THB
฿0.228288515
|1 GOF 兑换 TWD
NT$0.2176596975
|1 GOF 兑换 CHF
Fr0.0060075925
|1 GOF 兑换 HKD
HK$0.051361615
|1 GOF 兑换 MAD
.د.م0.066413605