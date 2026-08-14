Goldman Sachs xStock 今日价格

Goldman Sachs xStock (GSX) 今日实时价格为 $ 1,045.83，过去 24 小时内变化了 1.50%。当前 GSX 兑 USD 的汇率为 $ 1,045.83 每 GSX。

Goldman Sachs xStock 目前市值在 $ 325,178 排名第 #-，流通供应量为 310.93 GSX。过去 24 小时内，GSX 的交易价格在 $ 1,029.55（低点）和 $ 1,047.15（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,549.02，而历史最低价为 $ 742.57。

短期表现方面，GSX 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 +1.82%。过去一天，总交易量达到 $ 726.83。

Goldman Sachs xStock（GSX）市场信息

市值 $ 325.18K$ 325.18K $ 325.18K 成交量（24H） $ 726.83$ 726.83 $ 726.83 完全稀释市值 $ 125.73M$ 125.73M $ 125.73M 流通量 310.93 310.93 310.93 总供应量 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

Goldman Sachs xStock 的当前市值为 $ 325.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 726.83。GSX 的流通量为 310.93，总供应量是 120224.5900286169，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 125.73M。