GoldenCat（CATS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00001058$ 0.00001058 $ 0.00001058 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +2.21% 涨跌幅（1D） +4.07% 漲跌幅（7D） +5.10% 漲跌幅（7D） +5.10%

GoldenCat（CATS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CATS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CATS 的历史最高价为 $ 0.00001058，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CATS 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.21%，过去 24 小时内变动为 +4.07%，过去 7 天内累计变动为 +5.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GoldenCat（CATS）市场信息

市值 $ 107.90K$ 107.90K $ 107.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 107.90K$ 107.90K $ 107.90K 流通量 690.69B 690.69B 690.69B 总供应量 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

GoldenCat 的当前市值为 $ 107.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CATS 的流通量为 690.69B，总供应量是 690689999999.9999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.90K。