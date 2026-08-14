Golden Freedom Network 250 今日价格

Golden Freedom Network 250 (GFN250) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.07%。当前 GFN250 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GFN250。

Golden Freedom Network 250 目前市值在 $ 25,807 排名第 #-，流通供应量为 999.99M GFN250。过去 24 小时内，GFN250 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00281366，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GFN250 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -51.07%。过去一天，总交易量达到 --。

Golden Freedom Network 250（GFN250）市场信息

市值 $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.81K$ 25.81K $ 25.81K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,987,075.408221 999,987,075.408221 999,987,075.408221

Golden Freedom Network 250 的当前市值为 $ 25.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GFN250 的流通量为 999.99M，总供应量是 999987075.408221，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.81K。