Golden Dragon 今日价格

Golden Dragon (GD) 今日实时价格为 $ 0.00380564，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GD 兑 USD 的汇率为 $ 0.00380564 每 GD。

Golden Dragon 目前市值在 $ 5,209,927 排名第 #-，流通供应量为 1.37B GD。过去 24 小时内，GD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00380792，而历史最低价为 $ 0.00367325。

短期表现方面，GD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.88。

Golden Dragon（GD）市场信息

市值 $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M 成交量（24H） $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 完全稀释市值 $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M 流通量 1.37B 1.37B 1.37B 总供应量 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

Golden Dragon 的当前市值为 $ 5.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.88。GD 的流通量为 1.37B，总供应量是 1369000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.21M。