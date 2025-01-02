Goldcoin 价格 (GLC)
今天 Goldcoin (GLC) 的实时价格为 0.01399114 USD。目前其市值为 $ 16.01M USD。GLC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Goldcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.61K USD
- Goldcoin 当天价格变化为 -4.09%
- 其循环供应量为 1.15B USD
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今天内，Goldcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00059811244930793。
在过去30天内，Goldcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037623028。
在过去60天内，Goldcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010129095。
在过去90天内，Goldcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007235978429334937。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00059811244930793
|-4.09%
|30天
|$ -0.0037623028
|-26.89%
|60天
|$ +0.0010129095
|+7.24%
|90天
|$ +0.007235978429334937
|+107.12%
Goldcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
-4.09%
-22.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.
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|1 GLC 兑换 AUD
A$0.022385824
|1 GLC 兑换 GBP
￡0.011192912
|1 GLC 兑换 EUR
€0.0134314944
|1 GLC 兑换 USD
$0.01399114
|1 GLC 兑换 MYR
RM0.0625403958
|1 GLC 兑换 TRY
₺0.4940271534
|1 GLC 兑换 JPY
¥2.1977282712
|1 GLC 兑换 RUB
₽1.5598721986
|1 GLC 兑换 INR
₹1.1996003436
|1 GLC 兑换 IDR
Rp225.6635167942
|1 GLC 兑换 PHP
₱0.8102269174
|1 GLC 兑换 EGP
￡E.0.7104700892
|1 GLC 兑换 BRL
R$0.088843739
|1 GLC 兑换 CAD
C$0.0201472416
|1 GLC 兑换 BDT
৳1.67194123
|1 GLC 兑换 NGN
₦21.6580048972
|1 GLC 兑换 UAH
₴0.5884673484
|1 GLC 兑换 VES
Bs0.71354814
|1 GLC 兑换 PKR
Rs3.897232047
|1 GLC 兑换 KZT
₸7.3443691202
|1 GLC 兑换 THB
฿0.4793364564
|1 GLC 兑换 TWD
NT$0.4601685946
|1 GLC 兑换 CHF
Fr0.012592026
|1 GLC 兑换 HKD
HK$0.1087111578
|1 GLC 兑换 MAD
.د.م0.141310514