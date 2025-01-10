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GOLD8 价格 (GOLD8)

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GOLD8 (GOLD8) 实时价格图表

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+2.10%(1D)

今天 GOLD8 (GOLD8) 的价格

今天 GOLD8 (GOLD8) 的实时价格为 0.079015 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOLD8 兑换 USD 的价格为实时更新。
GOLD8 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.65K USD
- GOLD8 当天价格变化为 +2.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GOLD8 (GOLD8) 价格表现 USD

今天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00165551
在过去30天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030864207
在过去60天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157488905
在过去90天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02911339874957622

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00165551+2.14%
30天$ +0.0030864207+3.91%
60天$ +0.0157488905+19.93%
90天$ +0.02911339874957622+58.34%

GOLD8 (GOLD8) 价格分析

GOLD8 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.080495
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$ 16.43
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-0.64%

+2.14%

-0.36%

GOLD8 (GOLD8) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 6.65K
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什么是GOLD8 (GOLD8)

GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.

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官网

大家还在问：关于 GOLD8 (GOLD8) 的其他问题

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GOLD8 兑换为当地货币

1 GOLD8 兑换 AUD
A$0.1280043
1 GOLD8 兑换 GBP
0.06400215
1 GOLD8 兑换 EUR
0.07664455
1 GOLD8 兑换 USD
$0.079015
1 GOLD8 兑换 MYR
RM0.35477735
1 GOLD8 兑换 TRY
2.797131
1 GOLD8 兑换 JPY
¥12.5017533
1 GOLD8 兑换 RUB
8.07928375
1 GOLD8 兑换 INR
6.8016112
1 GOLD8 兑换 IDR
Rp1,274.43530545
1 GOLD8 兑换 PHP
4.63106915
1 GOLD8 兑换 EGP
￡E.3.9949984
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R$0.4819915
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C$0.11299145
1 GOLD8 兑换 BDT
9.6382497
1 GOLD8 兑换 NGN
122.5032757
1 GOLD8 兑换 UAH
3.3407542
1 GOLD8 兑换 VES
Bs4.187795
1 GOLD8 兑换 PKR
Rs22.00330705
1 GOLD8 兑换 KZT
41.6962155
1 GOLD8 兑换 THB
฿2.7418205
1 GOLD8 兑换 TWD
NT$2.60986545
1 GOLD8 兑换 CHF
Fr0.07190365
1 GOLD8 兑换 HKD
HK$0.6147367
1 GOLD8 兑换 MAD
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