GOLD8 价格 (GOLD8)
今天 GOLD8 (GOLD8) 的实时价格为 0.079015 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOLD8 兑换 USD 的价格为实时更新。
GOLD8 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.65K USD
- GOLD8 当天价格变化为 +2.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00165551。
在过去30天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030864207。
在过去60天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0157488905。
在过去90天内，GOLD8 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02911339874957622。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00165551
|+2.14%
|30天
|$ +0.0030864207
|+3.91%
|60天
|$ +0.0157488905
|+19.93%
|90天
|$ +0.02911339874957622
|+58.34%
GOLD8 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.64%
+2.14%
-0.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.
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|1 GOLD8 兑换 AUD
A$0.1280043
|1 GOLD8 兑换 GBP
￡0.06400215
|1 GOLD8 兑换 EUR
€0.07664455
|1 GOLD8 兑换 USD
$0.079015
|1 GOLD8 兑换 MYR
RM0.35477735
|1 GOLD8 兑换 TRY
₺2.797131
|1 GOLD8 兑换 JPY
¥12.5017533
|1 GOLD8 兑换 RUB
₽8.07928375
|1 GOLD8 兑换 INR
₹6.8016112
|1 GOLD8 兑换 IDR
Rp1,274.43530545
|1 GOLD8 兑换 PHP
₱4.63106915
|1 GOLD8 兑换 EGP
￡E.3.9949984
|1 GOLD8 兑换 BRL
R$0.4819915
|1 GOLD8 兑换 CAD
C$0.11299145
|1 GOLD8 兑换 BDT
৳9.6382497
|1 GOLD8 兑换 NGN
₦122.5032757
|1 GOLD8 兑换 UAH
₴3.3407542
|1 GOLD8 兑换 VES
Bs4.187795
|1 GOLD8 兑换 PKR
Rs22.00330705
|1 GOLD8 兑换 KZT
₸41.6962155
|1 GOLD8 兑换 THB
฿2.7418205
|1 GOLD8 兑换 TWD
NT$2.60986545
|1 GOLD8 兑换 CHF
Fr0.07190365
|1 GOLD8 兑换 HKD
HK$0.6147367
|1 GOLD8 兑换 MAD
.د.م0.7933106