Gold xStock（GLDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 372.28 24H最高价 $ 382.13 历史最高 $ 4,340.05 最低价 $ 300.95 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +1.49% 漲跌幅（7D） -1.87%

Gold xStock（GLDX）当前实时价格为 $380。过去 24 小时内，GLDX 的交易价格在 $ 372.28 至 $ 382.13 之间波动，市场活跃度显著。GLDX 的历史最高价为 $ 4,340.05，历史最低价为 $ 300.95。

从短期表现来看，GLDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +1.49%，过去 7 天内累计变动为 -1.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gold xStock（GLDX）市场信息

市值 $ 1.54M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 9.51M 流通量 4.04K 总供应量 24,899.97968103

Gold xStock 的当前市值为 $ 1.54M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GLDX 的流通量为 4.04K，总供应量是 24899.97968103，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.51M。