Gold Park 今日价格

Gold Park (GPT) 今日实时价格为 $ 0.00799966，过去 24 小时内变化了 68.97%。当前 GPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00799966 每 GPT。

Gold Park 目前市值在 $ 30,099,212 排名第 #-，流通供应量为 3.52B GPT。过去 24 小时内，GPT 的交易价格在 $ 0.00455325（低点）和 $ 0.00800615（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03055641，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GPT 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +107.76%。过去一天，总交易量达到 $ 102.47K。

Gold Park（GPT）市场信息

市值 $ 30.10M$ 30.10M $ 30.10M 成交量（24H） $ 102.47K$ 102.47K $ 102.47K 完全稀释市值 $ 72.00M$ 72.00M $ 72.00M 流通量 3.52B 3.52B 3.52B 总供应量 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

Gold Park 的当前市值为 $ 30.10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.47K。GPT 的流通量为 3.52B，总供应量是 9000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.00M。