Gold Fever Native Gold 今日价格

Gold Fever Native Gold (NGL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 NGL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NGL。

Gold Fever Native Gold 目前市值在 $ 68.545 排名第 #-，流通供应量为 40,99M NGL。过去 24 小时内，NGL 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9,96，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NGL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 $ 10,03。

Gold Fever Native Gold（NGL）市场信息

市值 $ 68,55K$ 68,55K $ 68,55K 成交量（24H） $ 10,03$ 10,03 $ 10,03 完全稀释市值 $ 193,10K$ 193,10K $ 193,10K 流通量 40,99M 40,99M 40,99M 总供应量 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Gold Fever Native Gold 的当前市值为 $ 68,55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10,03。NGL 的流通量为 40,99M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193,10K。