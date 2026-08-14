Going Parabolic Coin 今日价格

Going Parabolic Coin (GPC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.86%。当前 GPC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GPC。

Going Parabolic Coin 目前市值在 $ 400,927 排名第 #-，流通供应量为 999.49M GPC。过去 24 小时内，GPC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GPC 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -10.85%。过去一天，总交易量达到 $ 3.36K。

Going Parabolic Coin（GPC）市场信息

市值 $ 400.93K$ 400.93K $ 400.93K 成交量（24H） $ 3.36K$ 3.36K $ 3.36K 完全稀释市值 $ 400.93K$ 400.93K $ 400.93K 流通量 999.49M 999.49M 999.49M 总供应量 999,486,088.671324 999,486,088.671324 999,486,088.671324

Going Parabolic Coin 的当前市值为 $ 400.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.36K。GPC 的流通量为 999.49M，总供应量是 999486088.671324，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 400.93K。