GoHost（GOHOST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 最低价 $ 0.00529675$ 0.00529675 $ 0.00529675 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -18.14% 漲跌幅（7D） -18.14%

GoHost（GOHOST）当前实时价格为 $0.00539397。过去 24 小时内，GOHOST 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。GOHOST 的历史最高价为 $ 0.164158，历史最低价为 $ 0.00529675。

从短期表现来看，GOHOST 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -18.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GoHost（GOHOST）市场信息

市值 $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

GoHost 的当前市值为 $ 5.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOHOST 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.39K。