GoGoPool ggAVAX 价格 (GGAVAX)
今天 GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 的实时价格为 44.04 USD。目前其市值为 $ 35.86M USD。GGAVAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoGoPool ggAVAX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.06M USD
- GoGoPool ggAVAX 当天价格变化为 +14.92%
- 其循环供应量为 815.43K USD
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今天内，GoGoPool ggAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.72。
在过去30天内，GoGoPool ggAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.0558218880。
在过去60天内，GoGoPool ggAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +33.1363389840。
在过去90天内，GoGoPool ggAVAX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.59775125731672。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +5.72
|+14.92%
|30天
|$ -9.0558218880
|-20.56%
|60天
|$ +33.1363389840
|+75.24%
|90天
|$ +16.59775125731672
|+60.48%
GoGoPool ggAVAX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.27%
+14.92%
+7.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.
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|1 GGAVAX 兑换 AUD
A$70.464
|1 GGAVAX 兑换 GBP
￡35.232
|1 GGAVAX 兑换 EUR
€42.2784
|1 GGAVAX 兑换 USD
$44.04
|1 GGAVAX 兑换 MYR
RM196.8588
|1 GGAVAX 兑换 TRY
₺1,555.0524
|1 GGAVAX 兑换 JPY
¥6,917.8032
|1 GGAVAX 兑换 RUB
₽4,910.0196
|1 GGAVAX 兑换 INR
₹3,775.9896
|1 GGAVAX 兑换 IDR
Rp710,322.4812
|1 GGAVAX 兑换 PHP
₱2,550.3564
|1 GGAVAX 兑换 EGP
￡E.2,236.3512
|1 GGAVAX 兑换 BRL
R$279.654
|1 GGAVAX 兑换 CAD
C$63.4176
|1 GGAVAX 兑换 BDT
৳5,262.78
|1 GGAVAX 兑换 NGN
₦68,173.0392
|1 GGAVAX 兑换 UAH
₴1,852.3224
|1 GGAVAX 兑换 VES
Bs2,246.04
|1 GGAVAX 兑换 PKR
Rs12,267.342
|1 GGAVAX 兑换 KZT
₸23,117.9172
|1 GGAVAX 兑换 THB
฿1,508.8104
|1 GGAVAX 兑换 TWD
NT$1,448.4756
|1 GGAVAX 兑换 CHF
Fr39.636
|1 GGAVAX 兑换 HKD
HK$342.1908
|1 GGAVAX 兑换 MAD
.د.م444.804