GoGoPool 价格 (GGP)
今天 GoGoPool (GGP) 的实时价格为 9.32 USD。目前其市值为 $ 66.11M USD。GGP 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoGoPool 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.47K USD
- GoGoPool 当天价格变化为 +14.65%
- 其循环供应量为 7.09M USD
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今天内，GoGoPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.19。
在过去30天内，GoGoPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.3420718480。
在过去60天内，GoGoPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +10.6450980280。
在过去90天内，GoGoPool 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.192312167254074。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.19
|+14.65%
|30天
|$ -3.3420718480
|-35.85%
|60天
|$ +10.6450980280
|+114.22%
|90天
|$ +4.192312167254074
|+81.76%
GoGoPool 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.30%
+14.65%
+5.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster
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|1 GGP 兑换 AUD
A$14.912
|1 GGP 兑换 GBP
￡7.456
|1 GGP 兑换 EUR
€8.9472
|1 GGP 兑换 USD
$9.32
|1 GGP 兑换 MYR
RM41.6604
|1 GGP 兑换 TRY
₺329.0892
|1 GGP 兑换 JPY
¥1,463.9856
|1 GGP 兑换 RUB
₽1,039.0868
|1 GGP 兑换 INR
₹799.0968
|1 GGP 兑换 IDR
Rp150,322.5596
|1 GGP 兑换 PHP
₱539.7212
|1 GGP 兑换 EGP
￡E.473.2696
|1 GGP 兑换 BRL
R$59.182
|1 GGP 兑换 CAD
C$13.4208
|1 GGP 兑换 BDT
৳1,113.74
|1 GGP 兑换 NGN
₦14,427.1736
|1 GGP 兑换 UAH
₴391.9992
|1 GGP 兑换 VES
Bs475.32
|1 GGP 兑换 PKR
Rs2,596.086
|1 GGP 兑换 KZT
₸4,892.3476
|1 GGP 兑换 THB
฿319.3032
|1 GGP 兑换 TWD
NT$306.5348
|1 GGP 兑换 CHF
Fr8.388
|1 GGP 兑换 HKD
HK$72.4164
|1 GGP 兑换 MAD
.د.م94.132