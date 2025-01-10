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goETH 价格 (GOETH)

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goETH (GOETH) 实时价格图表

$3,296.37
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+1.10%(1D)

今天 goETH (GOETH) 的价格

今天 goETH (GOETH) 的实时价格为 3,296.37 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
goETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.33K USD
- goETH 当天价格变化为 +1.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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goETH (GOETH) 价格表现 USD

今天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +38.29
在过去30天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -377.5487490390
在过去60天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +136.1262362460
在过去90天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +827.871760097846

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +38.29+1.18%
30天$ -377.5487490390-11.45%
60天$ +136.1262362460+4.13%
90天$ +827.871760097846+33.54%

goETH (GOETH) 价格分析

goETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,190.25
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$ 3,326.78
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$ 4,205.37
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+2.18%

+1.18%

-5.52%

goETH (GOETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 12.33K
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什么是goETH (GOETH)

Ether >< Algorand. Each goETH is fully collateralised with native ETH, giving ETH full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging ETH to Algorand visit https://app.algomint.io

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官网

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1 GOETH 兑换 USD
$3,296.37
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