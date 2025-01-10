goETH 价格 (GOETH)
今天 goETH (GOETH) 的实时价格为 3,296.37 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GOETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
goETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.33K USD
- goETH 当天价格变化为 +1.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +38.29。
在过去30天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -377.5487490390。
在过去60天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +136.1262362460。
在过去90天内，goETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +827.871760097846。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +38.29
|+1.18%
|30天
|$ -377.5487490390
|-11.45%
|60天
|$ +136.1262362460
|+4.13%
|90天
|$ +827.871760097846
|+33.54%
goETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.18%
+1.18%
-5.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Ether >< Algorand. Each goETH is fully collateralised with native ETH, giving ETH full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging ETH to Algorand visit https://app.algomint.io
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|1 GOETH 兑换 AUD
A$5,340.1194
|1 GOETH 兑换 GBP
￡2,670.0597
|1 GOETH 兑换 EUR
€3,197.4789
|1 GOETH 兑换 USD
$3,296.37
|1 GOETH 兑换 MYR
RM14,800.7013
|1 GOETH 兑换 TRY
₺116,691.498
|1 GOETH 兑换 JPY
¥521,551.6614
|1 GOETH 兑换 RUB
₽337,053.8325
|1 GOETH 兑换 INR
₹283,751.5296
|1 GOETH 兑换 IDR
Rp53,167,250.6211
|1 GOETH 兑换 PHP
₱193,200.2457
|1 GOETH 兑换 EGP
￡E.166,664.4672
|1 GOETH 兑换 BRL
R$20,107.857
|1 GOETH 兑换 CAD
C$4,713.8091
|1 GOETH 兑换 BDT
৳402,091.2126
|1 GOETH 兑换 NGN
₦5,110,626.1206
|1 GOETH 兑换 UAH
₴139,370.5236
|1 GOETH 兑换 VES
Bs174,707.61
|1 GOETH 兑换 PKR
Rs917,940.1539
|1 GOETH 兑换 KZT
₸1,739,494.449
|1 GOETH 兑换 THB
฿114,384.039
|1 GOETH 兑换 TWD
NT$108,879.1011
|1 GOETH 兑换 CHF
Fr2,999.6967
|1 GOETH 兑换 HKD
HK$25,645.7586
|1 GOETH 兑换 MAD
.د.م33,095.5548