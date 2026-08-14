GoblinCoin 今日价格

GoblinCoin (GOBLIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.99%。当前 GOBLIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOBLIN。

GoblinCoin 目前市值在 $ 119,420 排名第 #-，流通供应量为 703.48M GOBLIN。过去 24 小时内，GOBLIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02649191，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOBLIN 在过去一小时内波动了 -3.98%，过去7 天内波动了 -7.47%。过去一天，总交易量达到 $ 40.99K。

GoblinCoin（GOBLIN）市场信息

市值 $ 119.42K$ 119.42K $ 119.42K 成交量（24H） $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K 完全稀释市值 $ 119.42K$ 119.42K $ 119.42K 流通量 703.48M 703.48M 703.48M 总供应量 703,478,955.793265 703,478,955.793265 703,478,955.793265

GoblinCoin 的当前市值为 $ 119.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 40.99K。GOBLIN 的流通量为 703.48M，总供应量是 703478955.793265，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 119.42K。