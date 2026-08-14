GOATxAI 今日价格

GOATxAI (GOAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GOAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOAI。

GOATxAI 目前市值在 $ 9,649.82 排名第 #-，流通供应量为 872.78M GOAI。过去 24 小时内，GOAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

GOATxAI（GOAI）市场信息

市值 $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K 流通量 872.78M 872.78M 872.78M 总供应量 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

GOATxAI 的当前市值为 $ 9.65K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOAI 的流通量为 872.78M，总供应量是 888888888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.83K。