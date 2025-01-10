GNFT 价格 (GNFT)
今天 GNFT (GNFT) 的实时价格为 0.460359 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GNFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
GNFT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.80 USD
- GNFT 当天价格变化为 +0.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00314601。
在过去30天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0670382601。
在过去60天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0748717749。
在过去90天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2400537909005432。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00314601
|+0.69%
|30天
|$ -0.0670382601
|-14.56%
|60天
|$ -0.0748717749
|-16.26%
|90天
|$ -0.2400537909005432
|-34.27%
GNFT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.74%
+0.69%
-5.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."
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|1 GNFT 兑换 AUD
A$0.74578158
|1 GNFT 兑换 GBP
￡0.37289079
|1 GNFT 兑换 EUR
€0.44654823
|1 GNFT 兑换 USD
$0.460359
|1 GNFT 兑换 MYR
RM2.06701191
|1 GNFT 兑换 TRY
₺16.2967086
|1 GNFT 兑换 JPY
¥72.88403688
|1 GNFT 兑换 RUB
₽47.05329339
|1 GNFT 兑换 INR
₹39.63230631
|1 GNFT 兑换 IDR
Rp7,425.14412177
|1 GNFT 兑换 PHP
₱26.98164099
|1 GNFT 兑换 EGP
￡E.23.27575104
|1 GNFT 兑换 BRL
R$2.8081899
|1 GNFT 兑换 CAD
C$0.65831337
|1 GNFT 兑换 BDT
৳56.15459082
|1 GNFT 兑换 NGN
₦713.73138642
|1 GNFT 兑换 UAH
₴19.46397852
|1 GNFT 兑换 VES
Bs24.399027
|1 GNFT 兑换 PKR
Rs128.19617073
|1 GNFT 兑换 KZT
₸242.9314443
|1 GNFT 兑换 THB
฿15.97906089
|1 GNFT 兑换 TWD
NT$15.191847
|1 GNFT 兑换 CHF
Fr0.41892669
|1 GNFT 兑换 HKD
HK$3.58159302
|1 GNFT 兑换 MAD
.د.م4.62200436