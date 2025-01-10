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GNFT 价格 (GNFT)

USD

GNFT (GNFT) 实时价格图表

$0.460359
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+0.60%(1D)

今天 GNFT (GNFT) 的价格

今天 GNFT (GNFT) 的实时价格为 0.460359 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GNFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
GNFT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.80 USD
- GNFT 当天价格变化为 +0.69%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GNFT (GNFT) 价格表现 USD

今天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00314601
在过去30天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0670382601
在过去60天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0748717749
在过去90天内，GNFT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2400537909005432

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00314601+0.69%
30天$ -0.0670382601-14.56%
60天$ -0.0748717749-16.26%
90天$ -0.2400537909005432-34.27%

GNFT (GNFT) 价格分析

GNFT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.45563
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$ 0.464713
$ 0.464713$ 0.464713

$ 80.87
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-0.74%

+0.69%

-5.88%

GNFT (GNFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.80
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0.00
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什么是GNFT (GNFT)

"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."

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GNFT (GNFT) 资源

官网

大家还在问：关于 GNFT (GNFT) 的其他问题

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GNFT 兑换为当地货币

1 GNFT 兑换 AUD
A$0.74578158
1 GNFT 兑换 GBP
0.37289079
1 GNFT 兑换 EUR
0.44654823
1 GNFT 兑换 USD
$0.460359
1 GNFT 兑换 MYR
RM2.06701191
1 GNFT 兑换 TRY
16.2967086
1 GNFT 兑换 JPY
¥72.88403688
1 GNFT 兑换 RUB
47.05329339
1 GNFT 兑换 INR
39.63230631
1 GNFT 兑换 IDR
Rp7,425.14412177
1 GNFT 兑换 PHP
26.98164099
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￡E.23.27575104
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R$2.8081899
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C$0.65831337
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56.15459082
1 GNFT 兑换 NGN
713.73138642
1 GNFT 兑换 UAH
19.46397852
1 GNFT 兑换 VES
Bs24.399027
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Rs128.19617073
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NT$15.191847
1 GNFT 兑换 CHF
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HK$3.58159302
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