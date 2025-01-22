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GMCoin 价格 (GMCOIN)

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GMCoin (GMCOIN) 实时价格图表

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今天 GMCoin (GMCOIN) 的价格

今天 GMCoin (GMCOIN) 的实时价格为 0.069507 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GMCOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
GMCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.03K USD
- GMCoin 当天价格变化为 -0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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GMCoin (GMCOIN) 价格表现 USD

今天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0107705197
在过去60天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0435238515
在过去90天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.14645643292516298

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.12%
30天$ +0.0107705197+15.50%
60天$ -0.0435238515-62.61%
90天$ -0.14645643292516298-67.81%

GMCoin (GMCOIN) 价格分析

GMCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.067171
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$ 0.072262
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$ 0.805062
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+0.66%

-0.12%

+5.56%

GMCoin (GMCOIN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 12.03K
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什么是GMCoin (GMCOIN)

GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.

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官网

大家还在问：关于 GMCoin (GMCOIN) 的其他问题

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GMCOIN 兑换为当地货币

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1 GMCOIN 兑换 USD
$0.069507
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RM0.30791601
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