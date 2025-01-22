GMCoin 价格 (GMCOIN)
今天 GMCoin (GMCOIN) 的实时价格为 0.069507 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。GMCOIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
GMCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.03K USD
- GMCoin 当天价格变化为 -0.12%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0107705197。
在过去60天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0435238515。
在过去90天内，GMCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.14645643292516298。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.12%
|30天
|$ +0.0107705197
|+15.50%
|60天
|$ -0.0435238515
|-62.61%
|90天
|$ -0.14645643292516298
|-67.81%
GMCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.66%
-0.12%
+5.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GMCoin is the first company to establish a vast and practical token model based on #DeBu #Decentralized #Businesses developed on the whole #cryptocurrency network. It is the First Tokenized Company in the World with its Tron Blockchain based $GMCoin ecosystem. Since more developers and token issuers are focusing on #DeFi #GameFi, #Metaverse and #NFT, $GMCoin focuses on tokenization of #business #processes and #frameworks and demonstrating this #DeBu ecosystem in ""GM Informatics Joint Stock Company"" Furthermore, $GMCoin sponsors the Turkish Handball Super League giant “Beşiktaş Handball Team” and many Fifa21 Playstation 4 and Xbox ProClubs Leagues like, Portugal GMCoin Elite Cup, Romania GMCoin Liga 1, Brazil GMCoin Serie A, Poland GMCoin Super Liga, Malaysia GMCoin Liga 1 and Mexico GMCoin Primera Division 1A, as well as VPL’s ProClubs WorldCup events and Championship Leagues.
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|1 GMCOIN 兑换 AUD
A$0.11051613
|1 GMCOIN 兑换 GBP
￡0.05630067
|1 GMCOIN 兑换 EUR
€0.06603165
|1 GMCOIN 兑换 USD
$0.069507
|1 GMCOIN 兑换 MYR
RM0.30791601
|1 GMCOIN 兑换 TRY
₺2.47792455
|1 GMCOIN 兑换 JPY
¥10.85838354
|1 GMCOIN 兑换 RUB
₽6.86173104
|1 GMCOIN 兑换 INR
₹6.00609987
|1 GMCOIN 兑换 IDR
Rp1,121.08048821
|1 GMCOIN 兑换 PHP
₱4.06754964
|1 GMCOIN 兑换 EGP
￡E.3.4962021
|1 GMCOIN 兑换 BRL
R$0.41287158
|1 GMCOIN 兑换 CAD
C$0.09939501
|1 GMCOIN 兑换 BDT
৳8.47707372
|1 GMCOIN 兑换 NGN
₦108.0972864
|1 GMCOIN 兑换 UAH
₴2.919294
|1 GMCOIN 兑换 VES
Bs3.822885
|1 GMCOIN 兑换 PKR
Rs19.38272202
|1 GMCOIN 兑换 KZT
₸36.2200977
|1 GMCOIN 兑换 THB
฿2.35420209
|1 GMCOIN 兑换 TWD
NT$2.27357397
|1 GMCOIN 兑换 CHF
Fr0.0625563
|1 GMCOIN 兑换 HKD
HK$0.54076446
|1 GMCOIN 兑换 MAD
.د.م0.69367986