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GMBase 价格 (GMB)

USD

GMBase (GMB) 实时价格图表

$0.00157898
$0.00157898$0.00157898
+2.70%(1D)

今天 GMBase (GMB) 的价格

今天 GMBase (GMB) 的实时价格为 0.00157898 USD。目前其市值为 $ 1.12M USD。GMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
GMBase 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.79K USD
- GMBase 当天价格变化为 +2.75%
- 其循环供应量为 721.76M USD

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GMBase (GMB) 价格表现 USD

今天内，GMBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GMBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，GMBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，GMBase 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.75%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GMBase (GMB) 价格分析

GMBase 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00145904
$ 0.00145904$ 0.00145904

$ 0.00155628
$ 0.00155628$ 0.00155628

$ 0.00291885
$ 0.00291885$ 0.00291885

+1.46%

+2.75%

-22.09%

GMBase (GMB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 1.79K
$ 1.79K$ 1.79K

721.76M
721.76M 721.76M

什么是GMBase (GMB)

GMBase ($GMB) is a community-driven crypto project on the Base ecosystem, fostering optimism and unity through its mascot Waddle the Duck. It features a unique Shared Value-As-A-Service (SVaaS) platform, uniting projects for collaborative growth. With innovative elements like THE BASE COLLECTIVE, GMB VAULT, and BEANS, $GMB aims to create a welcoming and dynamic environment for both crypto enthusiasts and newcomers.

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GMBase (GMB) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 GMBase (GMB) 的其他问题

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GMB 兑换为当地货币

1 GMB 兑换 AUD
A$0.0025421578
1 GMB 兑换 GBP
0.0012789738
1 GMB 兑换 EUR
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1 GMB 兑换 USD
$0.00157898
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RM0.0070896202
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