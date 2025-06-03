Gloria AI 价格 (GLORIA)
今天 Gloria AI (GLORIA) 的实时价格为 0.00679535 USD。目前其市值为 $ 3.40M USD。GLORIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gloria AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Gloria AI 当天价格变化为 +24.48%
- 其循环供应量为 500.00M USD
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今天内，Gloria AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00133635。
在过去30天内，Gloria AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Gloria AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Gloria AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00133635
|+24.48%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Gloria AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.68%
+24.48%
+37.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.
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|1 GLORIA 兑换 VND
₫178.81963525
|1 GLORIA 兑换 AUD
A$0.010464839
|1 GLORIA 兑换 GBP
￡0.005028559
|1 GLORIA 兑换 EUR
€0.0059119545
|1 GLORIA 兑换 USD
$0.00679535
|1 GLORIA 兑换 MYR
RM0.028812284
|1 GLORIA 兑换 TRY
₺0.265969999
|1 GLORIA 兑换 JPY
¥0.972550492
|1 GLORIA 兑换 RUB
₽0.5359492545
|1 GLORIA 兑换 INR
₹0.5817499135
|1 GLORIA 兑换 IDR
Rp111.399162504
|1 GLORIA 兑换 KRW
₩9.3599830435
|1 GLORIA 兑换 PHP
₱0.378365088
|1 GLORIA 兑换 EGP
￡E.0.3375250345
|1 GLORIA 兑换 BRL
R$0.0385296345
|1 GLORIA 兑换 CAD
C$0.0093096295
|1 GLORIA 兑换 BDT
৳0.830663584
|1 GLORIA 兑换 NGN
₦10.7520784445
|1 GLORIA 兑换 UAH
₴0.2823467925
|1 GLORIA 兑换 VES
Bs0.6523536
|1 GLORIA 兑换 PKR
Rs1.9114640015
|1 GLORIA 兑换 KZT
₸3.4811898515
|1 GLORIA 兑换 THB
฿0.2214604565
|1 GLORIA 兑换 TWD
NT$0.2039284535
|1 GLORIA 兑换 AED
د.إ0.0249389345
|1 GLORIA 兑换 CHF
Fr0.005572187
|1 GLORIA 兑换 HKD
HK$0.053275544
|1 GLORIA 兑换 MAD
.د.م0.0624492665
|1 GLORIA 兑换 MXN
$0.130742534